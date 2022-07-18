Бунтарская и шикарная одновременно: Fasson – модная стрижка, выполненная в технике фейд

Стрижка Fasson является одной из самых популярных мужских стрижек. В женском варианте ее можно назвать пикси, а использование техники фейд добавляет ей женственности и креативности, смелости и эффектности.

Концепция

Основными особенностями стрижки является наличие относительно коротких волос по бокам и на затылочной зоне, а также длинная (также относительно) шевелюра сверху. От обычного пикси прическу отличает плавный переход от длинных до коротких волос, который и называется фейдом. Острые линии нежелательны, поэтому прическа выглядит одновременно женственной, но в то же время бунтарской, поскольку позволяет присутствовать выбритым зонам, но переход к ним обязательно должен быть плавным.

Преимущества

Их огромное множество, поскольку прическу поистине можно назвать универсальной и корректирующей. Она подходит практически под любую форму лица, может использоваться для разных типов волос (прямых и вьющихся, тонких и густых). Ее могут носить представительницы прекрасного пола всех возрастов.

Плюс ко всему она заимствована у мужчин, поэтому подойдет всем дамам, которые любят прически “под мальчика”. Несомненным преимуществом также является то, что стрижка необычайно молодит. Вам остается только выбрать свой вариант, и здесь не будет сложностей, поскольку их представлено огромное множество.

Кому подходит

Основным достоинством стрижки является то, что она подходит практически всем женщинам. Вторым вопросом станет то, сможет ли дама рискнуть и выбрать именно эту мужскую версию. Некоторые искренне полагают, что такая прическа лишит их женственности и прибавит мужественности. Не верьте, это все стереотипы.

Наоборот, стрижка настолько креативна и экстравагантна, что никто не сможет обвинить вас в стремлении быть похожей на парня. Она однозначно привлечет к себе внимание, так что будьте к этому готовы. А еще подготовьтесь к изменениям в своем характере и поведении, вы однозначно станете смелее.

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Можно сделать вывод, что стрижка Fasson, выполненная в технике фейд подойдет тем, кто хочет стать более активной, яркой и экстравагантной. В какой-то степени она поможет изменить жизнь, что иногда становится просто необходимым.

Универсальная стрижка, в том числе и для обладательниц вьющихся волос

Если вы выберете эту прическу, очень быстро убедитесь в том, насколько она практична и прекрасно смотрится даже без укладки. Вам ничего не придется делать для того, чтобы сохранить ее форму. Достаточно помыть голову и высушить волосы привычным для себя способом. Отличным вариантом эта прическа станет для обладательниц вьющихся волос (в том числе и африканских кудрей). Она смотрится не менее, а даже может более стильно и эффектно, при этом вам не нужно опасаться того, что кудри могут запутаться от ветра или влажности. Техника позволяет каждой волосинке оставаться на своем месте, что гарантирует вам легкое прочесывание.

Оригинальные варианты

Стиль помпадур является одной из разновидностей прически, поэтому вы можете отдать предпочтение более длинным волосам на верхней части, чтобы была возможность их оригинально укладывать.

Хорошей идеей является использование разных техник окрашивания, которые добавляют прическе яркости и эффектности.