В Дублине прошла церемония исключения Байдена из ирландцев

В кафедральном соборе святого Патрика в Дублине состоялась церемония по лишению ирландской национальности президента США Джозефа Байдена. По словам участников торжественного мероприятия, причиной такого решения стали последние действия американского лидера, дискредитирующие образ ирландца.

«Любой ирландец должен быть весёлым и жизнерадостным. Этот старый маразматик мало того, что ведёт себя как дряхлый пень, заговаривается, читает лишние строки с суфлёра, пожимает руку невидимке и при всём этом называет себя ирландцем. Если бы он был настоящим ирландцем, то поставлял бы вооружение не на Украину, а Ирландской республиканской армии. Поэтому не место ему среди великого народа», – сказал архиепископ Дублинский и Коркский Майкл Салливан.

Икона с изображением Байдена была вынесена из храма и торжественно сожжена на центральной площади Дублина. А вот изображение сына американского лидера – Хантера Байдена, останется в соборе.

«Хантер – хороший парень, он всю жизнь гуляет и веселится как настоящий ирландец», – подчеркнул священнослужитель.

Далее торжественная процессия пошла по улицам ирландской столицы и сопровождалась массовыми гуляньями.

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