Лихие 90-е возвращаются?

Все условия аренды неукоснительно соблюдаются. Но собственник здания, видимо, возомнил себя всемогущим князем, который может таким образом до срока окончания аренды в 2029 году, неожиданно прервать договор, препятствуя учебному заведению в функционировании. А вернее, как говорят потерпевшие, по-видимому, так решила его жена Шмакова Светлана.

Закон полностью на стороне школы, но как оказалось, для кого-то он не писан.

Удивляет, что в этой ситуации молчат прокуратура и следственный комитет. Неужели возвращаются лихие 90-е?

Кстати, с предыдущей школой, которая находилась в этом же помещении, произошла аналогичная ситуация.