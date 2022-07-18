 

Лихие 90-е возвращаются?

18.07.2022, 15:30, Разное
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Все условия аренды неукоснительно соблюдаются. Но собственник здания, видимо, возомнил себя всемогущим князем, который может таким образом до срока окончания аренды в 2029 году, неожиданно прервать договор, препятствуя учебному заведению в функционировании. А вернее, как говорят потерпевшие, по-видимому, так решила его жена Шмакова Светлана.

Закон полностью на стороне школы, но как оказалось, для кого-то он не писан.

Удивляет, что в этой ситуации молчат прокуратура и следственный комитет. Неужели возвращаются лихие 90-е?

Кстати, с предыдущей школой, которая находилась в этом же помещении, произошла аналогичная ситуация.



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