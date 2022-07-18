В Думу внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.

Как указывают авторы в пояснительной записке, «необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений», передает ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории.

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