 

В Думу внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

18.07.2022, 15:25, Новости дня
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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.

Как указывают авторы в пояснительной записке, «необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений», передает ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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