Путин увеличил стипендии до 800 тыс. рублей за создание прорывных оборонных технологий

Президент РФ Владимир Путин увеличил с 500 тыс. до 800 тыс. руб. размер стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий.

«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в тексте указа на портале правовой информации.

Помимо этого, стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий увеличены с 350 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее в ЕР призвали расширить список получателей льгот для ИТ-специалистов.

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