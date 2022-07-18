 

Путин увеличил стипендии до 800 тыс. рублей за создание прорывных оборонных технологий

18.07.2022, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин увеличил с 500 тыс. до 800 тыс. руб. размер стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий.

«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в тексте указа на портале правовой информации.

Помимо этого, стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций – исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий увеличены с 350 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее в ЕР призвали расширить список получателей льгот для ИТ-специалистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10.20 / Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса

01.12.21 / В ноябре в Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса

26.03.21 / Fox News – расовая ненависть разрушит США, если не остановить её сейчас

15.04.21 / Джонсон предупредил британцев о «неизбежном» росте смертности от COVID-19 при смягчении карантина

04.07.20 / Украинские спасатели за три недели восстановили 146 домов мирных жителей в прифронтовой зоне на Донбассе

15.01.21 / BI – Нацгвардия США попросила не жертвовать деньги спящим на полу Капитолия бойцам

13.10.21 / Рада изберет нового первого вице-спикера 19 октября – Стефанчук

14.08.20 / Общество: Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

05.11.21 / Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные – Фонд соцстраха

29.08.21 / Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика