 

СМИ: Достигнуты договоренности по созданию зернового коридора в Черном море

18.07.2022, 15:25, Новости дня
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что удалось достигнуть принципиальных договоренностей по созданию зернового коридора для вывоза сырья по Черному морю.

«По плану, предусматривающему экспорт зерновых и сельхозпродукции, достигнута принципиальная договоренность. Встреча представителей Турции, РФ, Украины и ООН, на которой они могут быть оформлены в соответствующий документ, может пройти на этой неделе», – приводит слова турецкого министра телеканал NTV, передает ТАСС.

Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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