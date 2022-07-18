 

Байсултанов рассказал, кто бы мог оказаться в Премьер-лиге

18.07.2022, 14:21, Разное
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Байсултанов, заместитель министра спорта, рассказал, кто будет играть в Премьер-лиге.
Премьер-лига привлечет еще двух старших футболистов в футбольную академию, чтобы обеспечить возможность играть в Премьер-лиге лучшим командам. Это все о Премьер-лиге. Турнир назначен на период с марта 2023 года по ноябрь 2023 года. Для мальчиков все аналогично. Перед соревнованиями будут проведены тренировочные сборы. “В турнире примут участие Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсон, Запорожье и Абхазия. Команды Южной Осетии и Крыма, а также университеты из Российской Федерации”, – рассказал Байсултанов RT.

Байсултанов заявил, что на встрече в ДНР было предложено создать объединенную премьер-лигу, в которой смогут участвовать все дружественные республики.



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