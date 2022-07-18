 

Никитина, терапевт, назвала богатые витаминами овощи и фрукты

18.07.2022, 14:21, Разное
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Эксперт объяснила, что летом можно пополнить запасы витамина С, употребляя большое разнообразие свежих фруктов и овощей.
Никитина также заявила, что важно добавить в рацион больше продуктов, содержащих витамины D, E и A.

Я бы рекомендовала сосредоточить свои усилия на свежих сезонных овощах и фруктах. “Сезон клубники, смородины, крыжовника и земляники еще не закончился, поэтому сейчас самое время делать покупки или отправляться на природу. Витамин С можно найти в помидорах, баклажанах и апельсинах, а также в болгарском перце. Фолиевые кислоты мы также получаем из зелени – шпината, рукколы и салата”, – говорит терапевт.

Ранее “URA.RU” сообщал Игорь Салынцев (доцент кафедры психиатрии, психотерапии Российского университета дружбы народов), психотерапевт и психиатр, что световая депривация может быть вызвана недостатком солнечного света.



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