 

Жителям Японии рекомендовали покинуть места жительства из-за опасности оползней

18.07.2022, 14:21, Разное
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Телевидение NHK сообщило, что более 28 000 жителей префектуры Нагасаки получили приказ покинуть город из-за возможности оползней и рекордных ливней.
Это четвертый уровень из пяти уровней угрозы. Он означает, что необходимо как можно скорее отдать приказ об эвакуации. Это пятый уровень угрозы и необходимость защиты жизни из-за надвигающейся опасности. Когда существует непосредственная угроза жизни, власти просят провести эвакуацию до того, как будет объявлен пятый уровень угрозы.

В течение нескольких дней идут проливные дожди. По прогнозам синоптиков, в районе острова Кюсю, где находится префектура Нагасаки, может выпасть до 250 миллиметров осадков.



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