 

“Индустриальные кварталы”: в Тимирязевском районе построят деловой центр

18.07.2022, 14:08, Разное
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Участок площадью 0,56 гектара расположен в Тимирязевском районе столицы. Рядом находятся станция метро “Дмитровская” и МЦД-2, дизайн-завод “Флакон” и общественное пространство “Хлебозавод № 9”.

Ефимов уточнил, что инвестор планирует вложить в реорганизацию участка около семи миллиардов рублей. Реализация проекта будет приносить в бюджет столицы более 450 миллионов рублей ежегодно.

“Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест”, – подчеркнул заммэра.

В административно-деловом центре разместятся офисы, магазины, банки, заведения общепита, паркинг. Свободную от застройки территорию благоустроят, ей смогут пользоваться резиденты комплекса и местные жители, сообщил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Проект “Индустриальные кварталы” нацелен на преобразование бывших московских промзон и неиспользуемых участков. Там построят высокотехнологичное производство, жилье, офисные помещения, социальные объекты.

Власти столицы оценивают объем инвестиций в более чем семь триллионов рублей. Бюджет Москвы получит от реализации программы порядка трех триллионов рублей.

Первый договор комплексного развития территории (КРТ) заключили в 2020 году. Инвестор реорганизует территорию в бывшей промзоне “Октябрьское поле” площадью 5,9 гектара.

В этом году Москва заключила еще два таких соглашения. Пройдет редевелопмент заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоне “Братцево”, также определились операторы реорганизации бывших промзон “Южный порт” и “Зюзино”.

Подробнее о программе “Индустриальные кварталы” – в материале “Дни.ру”.



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