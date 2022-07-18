 

В России среди украинских боевиков обнаружили «черных трансплантологов»

18.07.2022, 14:05, Новости дня
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Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют «черные трансплантологи», в том числе из западных стран.

«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад… Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал…», – цитирует РИА «Новости» заявление Марочко в эфире Первого канала.

По его словам, на территории вооруженного конфликта есть «раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают».

Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад.

«Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно», – сообщил Марочко.

Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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