Путин назвал снижение бедности основной целью нацпроектов

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.

«Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности», – приводит его слова ТАСС.

Путин указал, что темпы снижения бедности в РФ пока недостаточны. Глава государства напомнил, что в 2017 году этот показатель в стране составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. «Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года – но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно – мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время власти РФ увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты.

Он распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости».

Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

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