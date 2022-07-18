 

Китай заявил, что слова Болтона о госпереворотах показали основу внешней политики США

18.07.2022, 14:05, Новости дня
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Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов в других странах показывает, что свержение власти стали основой внешней политики США, сообщил в ходе брифинга представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы обратили внимание на то, что этот бывший высокопоставленный чиновник США говорил о своем опыте планирования государственных переворотов в других странах без угрызений совести и весьма гордо, это демонстрирует, что свержение власти в других государствах уже проникло в «косный мозг» американской внешней политики», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США не перестали участвовать в госпереворотах в других странах даже после окончания холодной войны. Дипломат заявил, что США причастны к политическим потрясениям в Латинской Америке, были замешаны в «арабской весне», подстрекали к «цветным революциям» в Европе и Азии.

Он добавил, что миропорядок, за которых выступают политики США – это порядок, гарантирующий США возможность произвольно вмешиваться в политику других стран. 

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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