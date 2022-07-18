 

Зачем поженились Бен и Дженнифер? – Личное мнение

18.07.2022, 13:37, Разное
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После недолгой романтики (а чего зря время терять?), в эту субботу Дженнифер Лопес вышла за Бена Аффлека.

Поженихались официально, но тихо.


Смотрят в будущее. Фото: Соцсети

Ещё в первый раз — на заре нулевых — Лопес говорила, что любовь у них настоящая. Прошло почти 20 лет и кто-то скажет теперь, что её слова подтвердились.

А я так скажу: нифига не выйдет. Как поженились, так и разведутся.

Причём, очень скоро. Люди, к которым годы пришли, а мудрость — нет, всегда идеализируют завершённые давным-давно отношения.

Может, он при ней даже не пукал, а она брила ноги тайно.

Потом она вышла замуж, муж ей осточертел, она сравнивала его с Беном, и он — на хреновом фоне — становился всё лучше и лучше. Происходило это, конечно, только в её воображении, а не на самом деле.

На самом же деле, с годами люди меняются и совсем не туда, что нарисовала себе в голове Дженнифер. И когда романтический образ в её голове столкнётся с реальностью, начнутся ссоры и ругань.

Тут Лопес можно понять: она его представляет как-то по-своему, а он, гад такой, смеет не соответствовать.

Скажет ему: я тебя вот таким-то таким помню! А он посмотрит на неё и ответит: не, не был я таким. И не буду.

Ну и всё — разведутся.

Но дело даже не в предрешённом разводе. Гораздо хуже, что такие отношения, в которых один не соответствуют выдуманному образу другого, всегда мучительны.

Всякое несоответствие будет раздражать. Бесить. Вгонять в депрессию. Не так ты, дорогой Бен, носки должен разбрасывать. А ты, сладкая Дженнифер, не заставляла раньше меня стульчак опускать!

Каждый из этих случаев в отдельности далёк от развода, но настроение портит на отличненько. И что это за семейная жизнь получится, лучше даже не представлять и не примеривать на себя — нафиг нужно.

Обычно со свадьбой поздравляют. В данном же случае я могу лишь посочувствовать.

Через сколько разбегутся, как считаете? Я даю два с половиной года.

Источник: Лена Миро



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