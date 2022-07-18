Мнение: Почему Зеленский начал экстренную борьбу с предателями

Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей двух ключевых руководителей силового блока – главу СБУ и генпрокурора Украины. По официальным данным, «в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств». Однако, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским не только провалами в работе. Что в реальности стало причиной их отстранения и к каким последствиям оно может привести?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

«На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – сказал Зеленский.

По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».

Как позже уточнили в офисе Зеленского, отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение. «Президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников», – сообщил замглавы ОП Андрей Смирнов. Таким образом, сперва в отношении Венедиктовой и Баканова будут проведены служебные проверки, а затем Зеленский внесет представление об их увольнении в Раду.

В то же время, по мнению политика и блогера Анатолия Шария, подобные шаги Зеленского означают, что двух ключевых силовиков Украины могут «плавно перевести в категорию подозреваемых в ближайшее время». Украинское издание «Страна» также обращает внимание на желание Зеленского быстро лишить Венедиктову и Баканова возможности влиять на какие-либо государственные решения.

«Ведь если идти по процедуре увольнения через парламент, то это заняло бы определенное время – внесение представления в Раду, рассмотрение на комитете, вынос решения на голосование. С учетом скорости прохождения вопросов в парламенте в условиях войны это могла быть, конечно, не сильно длительная процедура. Но минимум полдня у Баканова и Венедиктовой было бы от того момента, как они узнали бы о представлении президента, и до того, как они были бы уволены. И не исключено, что Зеленский посчитал, что даже такое время им давать нельзя», – отмечают авторы издания.

«Опасался ли он, что генпрокурор и глава СБУ за это время закроют какие-то уголовные дела, или уничтожат их материалы, или еще что-то сделают – вопрос открытый. Но скорость, с которой президент решил убрать их с занимаемой должности, крайне показательна», – говорится в материале издания.

Вместе с тем среди киевских аналитиков распространена и другая версия происходящего: поскольку количество поражений ВСУ на фронте растет, равно как и всё громче ходят слухи о торговле западным оружием, Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку было необходимо «сделать кого-то крайним». Среди кандидатов на эту роль, помимо Баканова и Венедиктовой, также рассматривался главком ВСУ Валерий Залужный. Однако он пользуется доверием со стороны западных бенефициаров конфликта на Украине, что дает ему определенный иммунитет.

Несколько иной точки зрения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев. «Реальная причина отстранения заключается в том, что Ермак устранил таким образом своих конкурентов. Он использовал для этого вскрытые Западом случаи продажи иностранного оружия, которые проходили под контролем СБУ», – рассказал Царев газете ВЗГЛЯД. «Теперь Ермак будет пытаться усилить влияние на силовые структуры. Вместе с тем – это внутриукраинская грызня, которая никак не отразится на ходе спецоперации РФ в Украине ни в плане сроков, ни в плане характера боевых действий», – считает Царев.

В то же время политолог и экономист Иван Лизан считает, что Венедиктова и Баканов в реальности не осуществляли руководство правоохранительными органами Украины, если не брать во внимание «террор, крышевание бизнеса и рейдерские захваты собственности». «Если нужно было осуществить рэкет и закошмарить кого-то – этим занималась СБУ. Если же надо было всё сделать относительно законно и цивилизованно, то привлекалась прокуратура. На реальную политику и обеспечение законности эти люди не влияли», – сказал Лизан газете ВЗГЛЯД.

«Также ни для кого не является секретом тот факт, что силовой блок Украины замкнут на США. Американцы даже создали независимую от киевской власти антикоррупционную вертикаль. Она работала, конечно, не так эффективно, как в Румынии, но тем не менее», – рассказал Лизан.

«Кого Зеленский назначит на эти должности, также для нас не имеет никакого значения. Кадровые решения будут осуществляться исходя из принципа личной лояльности к Владимиру Зеленскому, а по своим профессиональным качествам новые руководители силового блока вряд ли будут сильно отличаться от Баканова», – полагает Лизан.

В свою очередь лидер Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер также обратила внимание на юридическую составляющую действий Зеленского. «Примечательно, то Баканова и Венедиктову уволили не через Раду, а отстранили прямым указом президента. Это говорит о том, что решение надо было принимать быстро, не давая при этом возможности повлиять на какие-то материалы расследований или дел в прокуратуре», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД. «Сама форма отстранения является яркой иллюстрацией того, что

представители силовых ведомств Украины имеют постоянные и очень тесные связи с Россией на освобожденных территориях. Насколько мне известно, в городах, взятых под контроль Россией, решили остаться и работать с местной властью не менее 60 человек с высокими званиями. Это довольно внушительные цифры»,

– отмечает собеседница. Шеслер также обратила внимание на задержание помощника главы СБУ Ивана Баканова, которое состоялось в воскресенье утром. «Тот факт, что в операции участвовала группа быстрого реагирования (ГБР), говорит о том, что в принятии решений замешаны США. Для Вашингтона самая большая проблема – появление хотя бы каких-то договоренностей между Москвой и Киевом», – считает она.

Теперь же, говорит Шеслер, «мы будем наблюдать череду последствий отстранения Баканова и Венедиктовой». «Во-первых, будут усилены репрессии в отношении тех людей, которых подозревают в малейших симпатиях к Российской Федерации. Во-вторых, начнутся чистки в рядах СБУ. Под ударом окажутся все, кто хоть как-то связан с Россией. Речь может идти даже о давних знакомствах или дружбе», – предположила собеседница. «При этом я бы не стала называть эти отставки жестом отчаяния со стороны Зеленского. Скорее, это попытка усилить контроль над действиями силовиков и припугнуть нелояльных», – заключила Шеслер.

—