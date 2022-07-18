 

«В стиле Корейской войны» — экс-главком силами НАТО в Европе рассказал Newsweek о том, как завершится украинский конфликт

18.07.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что украинский конфликт, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев, пишет Newsweek. При этом он также добавил, что окончание, скорее всего, будет в стиле Корейской войны.


AP

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что украинский конфликт, скорее всего, закончится через четыре-шесть месяцев и разрешится как Корейская война в 1950-х, пишет Newsweek.

«Я вижу, что это движется к окончанию в стиле Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Ожидайте этого через четыре-шесть месяцев», — заявил он.

При этом он добавил, что ни одна из сторон не может выдержать дольше этого времени.

Ранее на этой неделе официальные лица Пентагона заявили, что американское оружие, поставляемое Украине, оказывает «значительное влияние» на российские силы.

Между тем в воскресенье Москва похвасталась уничтожением вооружений НАТО. В частности, Министерство обороны РФ заявило, что уничтожило пусковую установку РСЗО HIMARS и склад, на котором хранились противокорабельные ракеты Harpoon.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10.20 / Боевые дельфины и прочая боевая морская живность

14.11.21 / Сдержанные аутфиты собственного стиля или актуальные ткани и нестандартные модели: звезды помогут грамотно обновить зимний гардероб

05.11.20 / Загадочное человекоподобное существо из Аризоны

21.05.21 / Генетические исследования винограда показывают, что делает цветок идеальным

12.06.21 / Собрались позагорать? Тогда воздерживаемся от ретинола, витамина С и не только (косметические средства не для солнечных лучей)

21.01.22 / Специалисты назвали «удивительный» признак штамма Омикрон

03.04.22 / Глава ООН призвал провести расследование злодеяний в Буче

29.06.21 / Модно, не вызывающе и идеально для жары: как носить тренд этого лета — шорты бермуды

08.09.20 / Навальный повторно впал в кому, узнав о выкупе его долгов Пригожиным

28.05.21 / Убираем пятна алкоголя с деревянной мебели. Понадобится растительное масло и мягкая ткань: берем на заметку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика