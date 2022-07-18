«В стиле Корейской войны» — экс-главком силами НАТО в Европе рассказал Newsweek о том, как завершится украинский конфликт

Экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что украинский конфликт, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев, пишет Newsweek. При этом он также добавил, что окончание, скорее всего, будет в стиле Корейской войны.



AP

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что украинский конфликт, скорее всего, закончится через четыре-шесть месяцев и разрешится как Корейская война в 1950-х, пишет Newsweek.

«Я вижу, что это движется к окончанию в стиле Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Ожидайте этого через четыре-шесть месяцев», — заявил он.

При этом он добавил, что ни одна из сторон не может выдержать дольше этого времени.

Ранее на этой неделе официальные лица Пентагона заявили, что американское оружие, поставляемое Украине, оказывает «значительное влияние» на российские силы.

Между тем в воскресенье Москва похвасталась уничтожением вооружений НАТО. В частности, Министерство обороны РФ заявило, что уничтожило пусковую установку РСЗО HIMARS и склад, на котором хранились противокорабельные ракеты Harpoon.