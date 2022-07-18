 

Слишком много предателей – Зеленский объяснил, почему отстранил генпрокурора и главу СБУ

18.07.2022, 13:10, Разное
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Владимир Зеленский рассказал, почему он отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ и генерального прокурора Украины. Как пишет «СТРАНА», по словам украинского президента, на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности против работников силовых ведомств, что вызывает серьёзные вопросы к их руководителям.


AP

Владимир Зеленский сообщил подробности об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент рассказал в своём видеообращении.

«Я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. 

В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированный между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задаëт очень серьёзные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ», — заявил Зеленский.



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