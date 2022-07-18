На территории Украины тайно действуют спецподразделения НАТО

НАТО дистанцируется от конфликта на Украине, и официальная поддержка альянса заключается лишь в финансах и поставках вооружений, пишет Merkur. Однако недавнее расследование показало, что на украинской территории всё же есть несколько десятков военспецов НАТО и американских агентов: они занимаются разведкой, подготовкой вооружений и обучением украинских солдат.



AP

В российско-украинском конфликте НАТО всецело выступает на стороне Киева, пишет Merkur. На саммите альянса в конце июня президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины будет осуществляться «настолько долго, насколько потребуется».

При этом члены НАТО постоянно подчёркивают, что не являются непосредственными сторонами конфликта, отмечает Merkur. Поддержка Украины альянсом заключается в предоставлении финансовых средств и вооружений, а наличие военных НАТО на украинских территориях отрицается. Однако некоторые подразделения НАТО и агенты США всё же присутствуют на Украине, пишет Merkur, ссылаясь на недавнее расследование New York Times.

Согласно расследованию, на территории Украины действует сеть западных спецподразделений. Их основными задачами являются разведка, подготовка вооружений и обучение украинских солдат. Большая их часть действует за пределами Украины, однако определённое число американских агентов находится на украинской территории.

Как пишет издание, определённая часть разведки координируется из Киева сотрудниками ЦРУ, которые также присутствуют в некоторых городах Западной Украины. При этом США не сообщают никакой официальной информации о деятельности своих спецслужб на украинской территории. Как пишет Merkur, на Украине также, вероятно, присутствует несколько десятков военных специалистов из других стран НАТО, таких как Великобритания, Франция, Канада и Литва.