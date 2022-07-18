 

На территории Украины тайно действуют спецподразделения НАТО

18.07.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

НАТО дистанцируется от конфликта на Украине, и официальная поддержка альянса заключается лишь в финансах и поставках вооружений, пишет Merkur. Однако недавнее расследование показало, что на украинской территории всё же есть несколько десятков военспецов НАТО и американских агентов: они занимаются разведкой, подготовкой вооружений и обучением украинских солдат.


AP

В российско-украинском конфликте НАТО всецело выступает на стороне Киева, пишет Merkur. На саммите альянса в конце июня президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины будет осуществляться «настолько долго, насколько потребуется».

При этом члены НАТО постоянно подчёркивают, что не являются непосредственными сторонами конфликта, отмечает Merkur. Поддержка Украины альянсом заключается в предоставлении финансовых средств и вооружений, а наличие военных НАТО на украинских территориях отрицается. Однако некоторые подразделения НАТО и агенты США всё же присутствуют на Украине, пишет Merkur, ссылаясь на недавнее расследование New York Times.

Согласно расследованию, на территории Украины действует сеть западных спецподразделений. Их основными задачами являются разведка, подготовка вооружений и обучение украинских солдат. Большая их часть действует за пределами Украины, однако определённое число американских агентов находится на украинской территории.

Как пишет издание, определённая часть разведки координируется из Киева сотрудниками ЦРУ, которые также присутствуют в некоторых городах Западной Украины. При этом США не сообщают никакой официальной информации о деятельности своих спецслужб на украинской территории. Как пишет Merkur, на Украине также, вероятно, присутствует несколько десятков военных специалистов из других стран НАТО, таких как Великобритания, Франция, Канада и Литва.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04.22 / Отключение России от SWIFT создало угрозу для гегемонии американского доллара

11.10.21 / Поможет в уходе за руками, лицом, волосами и не только: 9 косметических средств из кукурузного крахмала

28.12.21 / Мнение: Скверная карма?

24.11.21 / Володин попросил кабмин уделить особое внимание детям с диабетом

05.08.20 / Опубликованы новые фото Кейт Миддлтон с тайного посещения

10.02.22 / Мнение: О «девочках-девочках» в МИДе… Воронежу приготовиться?

18.09.20 / Крисси Тейген случайно обнародовала пол их с Джоном Леджендом третьего ребенка в прямом эфире

05.03.22 / Камила Кабелло о причинах разрыва с Шоном Мендесом: “Если мне не весело, то в чем смысл?”

06.10.20 / Китайские генетики излечили цыган от воровства

26.02.21 / Филипп Киркоров, Риналь Мухаметов, Варвара Шмыкова, Сергей Бурунов и другие на премьере фильма “Рашн Юг”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика