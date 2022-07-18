 

Компания TOYOTA представила модель TOYOTA CROWN нового поколения 15 июля 2022 года

18.07.2022, 12:55, Разное
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Японский автогигант Toyota продемонстрировал обновленный седан Toyota Crown.

Автомобиль поступит в продажу на глобальном рынке. Покупателям будут доступны версии Crown в кузове хетчбэка, седана, универсала и кроссовой модификации. В базовом исполнении автомобиль представляет собой компактный кроссовер. Новинка получила объемные бамперы, улучшенную светодиодную оптику, новую решетку радиатора, пластиковые обвесы.

В салоне автомобиля установлены два крупных экрана для мультимедийного комплекса. Известно, что новинка Crown выполнена на современной платформе TNGA-K. Под капотом используется 2,5-литровый двигатель на 186 л.с. В гибридной модификации мощность модели достигает 272 л.с.



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