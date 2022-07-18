Компания HYUNDAi представила в Индонезии новый бюджетный минивэн STARGAZER для рынков Азии

Южнокорейский бренд Hyundai официально продемонстрировал недорогой минивэн под названием Hyundai Stargazer.

Автомобиль поступит в продажу исключительно в странах Юго-Восточной Азии. Приобрести модель по предварительному заказу можно уже по цене от 16 тысяч долларов. Модель по внешнему виду имеет сходства с Staria, о чем свидетельствует решетка радиатора, ходовые огни, светодиодная оптика и обтекаемые черты куова.

В салоне применили семь кресел для удобного размещения пассажиров. Кроме того, новинка получила улучшенные системы безопасности и расширенный мультимедийный комплекс. Модель обладает камерой заднего вида, круиз-контролем и ассистентом при подъеме. Под капотом установлен 1.5-литровый мотор.