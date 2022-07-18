Низкоуглеводные кетогенные цукини фри: как готовить их в духовке и чем разнообразить вкус

Картофель фри является достаточно жирным и калорийным блюдом с высоким содержанием углеводов. Вместо этого можно приготовить цукини фри в духовке, чтобы получилось легкое и менее калорийное блюдо, которое принесет пользу.

Можно наслаждаться невероятно вкусным и хрустящим цукини с чесночно-сырным вкусом. Подавать можно с различными соусами для макания.

Можно приготовить это блюдо для веганов, без глютена, без молочных продуктов, для кето-диеты, палео, с низким содержанием углеводов.

Какие могут быть вариации блюда

Хрустящие цукини фри можно приготовить на любой вкус, достаточно только видоизменить некоторые ингредиенты.

Можно использовать хрустящую безглютеновую панировку из миндальной муки и веганского пармезана.

Острый сыр пармезан и чесночная соль являются очень аппетитной комбинацией. Усилить эти вкусы можно при добавлении итальянских трав и копченой паприки.

Если хочется, чтобы цукини были еще более хрустящими, то можно использовать беззерновые крекеры или панировочные сухари.

Является ли цукини фри полезным

Это блюдо более полезное и имеет гораздо выше пищевую ценность, чем картофель фри. В цукини меньше калорий и углеводов, но больше клетчатки, а также присутствуют важные антиоксиданты и витамин С.

Чтобы сделать блюдо еще более полезным, овощ запекают в духовке, а не жарят на сковороде. Это означает, что его готовят совершенно без масла.

Что потребуется для приготовления

На самом деле потребуется минимум ингредиентов для приготовления кабачков фри.

Нужно хорошо вымыть кабачки среднего размера, просушить их бумажными полотенцами и каждый овощ разрезать пополам вдоль.

Разрезать половинки на четвертинки, а затем каждую из четвертей пополам по горизонтали. Должно получиться 16 кусочков.

Для приготовления веганского блюда нужно заменить яйцо на 2 ст. л. несладкого миндального молока, смешанного с половиной ст. л. перемолотых семян льна. Дать готовой смеси постоять примерно 5 минут или пока она достаточно хорошо не загустеет.

Также можно использовать миндальную муку. При надобности можно использовать веганский сыр пармезан. Для палео рецепта заменить сыр на 2 ст. л. пищевых сухих дрожжей.

Для приготовления чесночной соли перемешать морскую соль с небольшим количеством чесночного порошка. Сухие итальянские травы использовать не обязательно, но они помогут придать блюду невероятный аромат.

Копченая паприка помогает придать дымный привкус и аромат. Измельченные беззерновые крекеры можно использовать для придания дополнительной хрусткости. Если нет крекеров, то можно использовать просто панировочные сухари.

Цукини фри

Для приготовления блюда потребуется:

2 средних по размеру кабачка; 1 большое яйцо; 1/2 ст. миндальной муки; 1/4 ст. тертого пармезана; 1 ч. л. чесночной соли; 1 ч. л. сушеных итальянских трав; 1/2 ч. л. копченой паприки; 1/4 ст. измельченных беззерновых крекеров.

Духовку разогреть до 220 градусов. Противень застелить пергаментом и слегка смазать маслом.

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Нарезать кабачки на 16 частей. Яйцо взбить в неглубокой миске.

В другой миске перемешать миндальную муку, пармезан, чесночную соль, итальянские травы и паприку.

Окунуть каждый кусочек цукини в яйцо, хорошо покрывая со всех сторон.

Затем обвалять в смеси с пармезаном, хорошо покрывая со всех сторон.

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После этого обвалять цукини в измельченных крекерах. Выложить на противень в один слой.

Запекать 20-25 минут, один раз перевернув в середине приготовления. Запекать до золотисто-коричневого цвета.

Вынуть запеченный кабачок из духовки и подавать с любым соусом для макания.

Можно ли готовить в аэрофритюрнице

Фри из цукини можно легко приготовить в аэрофритюрнице. Однако предварительно нужно изучить инструкцию по использованию этого устройства.

Полезные советы

Для нарезки цукини обязательно нужно использовать острый кухонный нож. Если нож тупой, то он будет соскальзывать, и в итоге кусочки получатся неровными.

Важно, чтобы кусочки цукини были одинакового размера для равномерного их приготовления. Чтобы ломтики получились хрустящими, нужно просушить их после нарезки. Это также позволит яйцу намного лучше прилипнуть к кабачкам.

Что хорошо сочетается с цукини

Это блюдо можно подавать со своими любимыми соусами и любыми основными блюдами. Хорошо сочетается с домашним хумусом, гуакамоле.

Можно подать кабачки фри вместе со спагетти с курицей и пармезаном. Также гарнир подойдет к запеченному лососю.

Как хранить и разогревать цукини

Несмотря на то что это блюдо лучше подавать свежим, однако его можно хранить в холодильнике до 2 дней после полного остывания.

Разогревать ломтики в духовке, на противне, застеленном пергаментом при температуре 180 градусов в течение 5-10 минут. Во время разогревания нужно один раз перевернуть.

Можно ли заморозить кабачки

Не рекомендуется замораживать фри из кабачков. В этом овоще много воды, и он становится мягким при замораживании.

Однако при желании это можно сделать. Для этого разложить полностью остывшие цукини в один слой на противне и поставить в морозильную камеру на 30 минут. Переложить в герметично закрывающийся пакет и хранить до 3 месяцев. Разогревать замороженными.