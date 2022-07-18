Мнение: Кто обманул президента?

Вакханалия с кардинальным изменением законодательства, регламентирующим работу рыбохозяйственного комплекса страны, началась четыре года назад.

Уже тогда в 2018 году в «Новой газете» были опубликованы несколько моих расследований, в которых с документами, цифрами и фактами я рассказывал, что все эти изменения отбросят отрасль на много лет назад.

«Рыба ищет, где Путин»,

«Квотный рефлекс»,

«Квот новый поворот»,

«Квоты здесь раздаем мы»,

«Отрасль взяли в клешни».

К примеру, в сентябре 2019 года я писал: «…7 октября. …этот день можно смело вносить в календарь памятных дат России как день рождения монополиста на российском крабовом рынке. Дело в том, что на аукцион выставлен 41 лот. Стартовая цена большей части лотов — 3–4 млрд рублей, и всего по нескольким лотам торги стартуют с цены в 785 млн рублей».

Мои опасения оправдались. «Русская рыбопромышленная компания» фактически задавила других участников огромными деньгами. Но не своими. А в основном кредитными, полученными в Газпромбанке и Сбербанке.

Через два года после первых аукционов уже и Счетная палата России обратила внимание на то, что затеяв реформу рыбопромышленной отрасли страны, президента России фактически, как бы это помягче сказать—ввели в заблуждение. А по простому, по-народному – просто обманули.

PS Традиционно выложил видео и на YouTube, и на Rutube.

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