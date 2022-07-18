Мнение: Об украинской атаке HIMARS’ами по Крыму

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Итак, новый виток «эскалации» по инициативе противной — или противостоящей, тут уж на вкус и цвет… — стороны. Поздней ночью — или ранним-ранним утром, опять же, как считать, но главное тут полная аллюзия на Час Икс, ознаменовавший начало спецоперации… — внезапный, хотя и анонсированный заранее противником «прилёт». Разумеется, из «оружия возмездия», американской установки залпового огня HIMARS. На которую украинские власти возлагают даже больше надежд, чем в своё время один плохо кончивший вождь на чудо-ракеты…

По Крыму…

Объявлен и подтверждён на самых разных уровнях Украиной.

Пока только словесно. Ибо вашингтонский Белый дом не согласовал окончательно выделение ВСУ более дальнобойных ракет к HIMARS’ам, хотя и готовит для этого почву. Но тем не менее, по словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, как только у Украины «появится первая техническая возможность», Крымский мост может стать объектом поражения этими РСЗО. Ибо он «первой частью проходит по территориальным водам Украины», а его строительство было незаконным. Советник руководителя офиса президента добавил, что с Крымским мостом «могут случиться всякие неприятности».

Намёк более, чем прозрачный.

Тем более, что днём раньше представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что #Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию. А посему это одна из законных целей, которые необходимо поразить для «обеспечения безопасности страны». И на ранее данное обещание не использовать военную помощь Запада для атак на Россию тут можно не ссылаться, ибо…

Ну и ранее — глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов говорил, что если у армии Украины будет возможность нанести удар по мосту, она ею воспользуется. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один для поражения», поскольку он является «путём подтягивания резервов», который необходимо «обрезать».

Как военные, так и политические мотивы Киева более чем понятны. Причём политики тут намного больше, чем военного дела. Даже небольшое повреждение ненавистного и нынешним, и предыдущим украинским властям транспортного сооружения будет масштабно распиарено для поднятия боевого духа. Так же, как и «возвращение» острова Змеиный, на котором до сих пор нет ни одного украинского солдата на постоянной основе. Интересно, прапор сохранился ли?

Причём, с точки зрения права тут очевидная подстава для РФ. По мнению Киева и его западных союзников, #Крым — это Украина, а позиция Москвы относительно территориальной принадлежности полуострова их не волнует совершенно. Точнее, беспокоит лишь в контексте возможного ответа на заранее объявленную ракетную атаку. Хватит ли у кремлёвских пороха, условно говоря.

Пока ситуация складывается по пессимистичному сценарию. В ответ на заявления киевских властей о «законных целях» ВСУ на территории РФ прозвучала угроза нанесения ударов по неким «центрам принятия решений в Киеве». Но хотя с тех пор хлопки в приграничных с Украиной районах России стали делом чуть ли не обыденным, основные «центры» никак не пострадали, по крайней мере, зримо. Дальше — больше. Уничтожение буровых вышек «Черноморнефтегаза» породило ещё более грозные вербальные атаки из России. Мол, ударим по «центрам принятия решений» за пределами Украины. Но и это пока, судя по новостным лентам, не вылилось ни во что конкретное.

Теперь вот в ответ на фактический анонс ракетной атаки по Крымскому мосту и другим целям на полуострове снова раздались… чисто словесные «залпы». Из того же орудия. Замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведевв в очередной раз пообещал, что укрыться от российского ответа на потенциальную атаку объектов в Крыму будет «очень сложно» и даже заявил о «судном дне». Но…

Тут главный вопрос — а есть ли у России эти «грозные ответы»? Безусловно, СЯО находится в полной боевой готовности. Но это действительно самый последний аргумент, после которого «все в Рай». Рискнёт ли Самый Главный к нему прибегнуть? Всё не так однозначно, ибо и ответного удара избежать не удастся. А может быть, и превентивного. Да, можно ещё попробовать применить оружие тактического уровня. Но и тут последствия не заставят себя ждать, причём с высокой вероятностью не только от Запада «прилетит». Ковровые бомбардировки городов расположения «центров принятия решений» в этом смысле ничуть не лучше. А физическое устранение нынешней киевской верхушки таким же способом, каким в своё время помножили на ноль главу чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, не даст ничего как минимум до тех пор, пока в украинском истеблишменте не сыщется свой Ахмат Кадыров. Насколько можно судить по имеющимся данным, пока такого «аналога» там не просматривается. Или — уже не просматривается.

Так вот и вопрос: чем России отвечать на всю эту заранее анонсированную атаку из HIMARS’ов, когда — именно не «если», а когда — она произойдёт?

Или вы и правда думаете, что они — «не решатся»?

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