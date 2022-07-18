 

В офисе Зеленского разъяснили отстранение Баканова и Венедиктовой

18.07.2022, 12:07, Новости дня
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Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, сообщил замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.

По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.

Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ денацификацией.

Газета ВЗГЛЯД выясняла последствия отстранения главы СБУ и генрокурора Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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