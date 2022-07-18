В офисе Зеленского разъяснили отстранение Баканова и Венедиктовой
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Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, сообщил замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона.
«Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.
По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ денацификацией.
Газета ВЗГЛЯД выясняла последствия отстранения главы СБУ и генрокурора Украины.
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