В офисе Зеленского разъяснили отстранение Баканова и Венедиктовой

Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, сообщил замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.

По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.

Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ денацификацией.

Газета ВЗГЛЯД выясняла последствия отстранения главы СБУ и генрокурора Украины.

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