Силы ДНР перекрыли дорогу Авдеевка-Константиновка

Войска Донецкой нродной республики (ДНР) полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку, сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», – передает ТАСС слова Басурина в эфире Первого канала.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения ДНР и РФ заняли участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка, они «продолжают наступление из района Светлодарска».

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