Арестованного за сбыт наркотиков проректора таможенной академии нашли мертвым в СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте 2 кг наркотиков через даркнет умер в СИЗО, предполагается, что он покончил с собой, уголовное дело будет закрыто.

«Тело Керефова нашли без признаков жизни сегодня утром в одиночной камере первого следственного изолятора в Ногинске, куда он был определен судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Защита проректора подтвердила, что тот скончался в одиночной камере подмосковного СИЗО. Как сказал адвокат Алексей Цыганов, представляющий интересы Керефова, уголовное дело в отношении его подзащитного будет закрыто по нереабилитирующим основаниям.

«Дабы не мешать следствию установить причину смерти моего подзащитного, насильственная смерть или нет, я сейчас воздержусь от комментариев. Однако я уверен, что он не мог сам покончить с собой, так как у него были планы на будущее, малолетние дети. Он не такой человек, чтобы так поступить», – сказал адвокат, отметив, что дело в отношении моего подзащитного будет закрыто в связи с его смертью.

Ранее сообщалось, что проректора Российской таможенной академии Залима Керефова обвинили в сбыте двух кг наркотиков с помощью даркнета.

—