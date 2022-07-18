 

В США на фоне новой вспышки COVID-19 вспомнили про маски

18.07.2022, 11:45, Разное
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В США из-за распространения теперь уже ставшего доминантным штамма коронавируса омикрон BA.5 вновь ухудшается статистика по заражаемости: число случаев COVID-19 растёт почти по всей территории страны, передаёт NBC News. По данным канала, власти ряда регионов реагируют на ситуацию, возвращая масочные режимы, — а врачи тем временем предупреждают, что доминантный штамм гораздо эффективнее избегает иммунного ответа.

В Сан-Диего из-за высокого уровня заражаемости коронавирусом внутри школьных помещений для учащихся летних курсов вновь вводится в действие масочный режим. А власти Бостона, где число случаев заражения за неделю увеличилось почти на 40 процентов, снова рекомендуют гражданам носить маски в помещениях, где наблюдаются большие скопления людей.

Доминантным штаммом коронавируса в США стал омикрон BA.5 — а он, как предупреждают врачи, характеризуется особенно сильной заразностью: на иммунитет надежды почти нет. 

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН, корреспондент NBC News: С чем это связано? 

ДОКТОР КАВИТА ПАТЕЛ, внештатный медицинский эксперт NBC News: Эта разновидность вируса имеет способность избегать иммунного ответа — как выработанного у человека при прошлых заражениях, так и приобретённого благодаря вакцинации. Он представляет опасность для большей части населения, поскольку перенесённые в прошлом заражения людей от него не защищают. 

Статистика по заражаемости ухудшается почти по всей территории США за исключением лишь 11 штатов — на прошлой неделе в стране в сутки в среднем фиксировалось более 119 тысяч новых случаев заражения и 379 смертей от COVID-19.  

ДОКТОР КАВИТА ПАТЕЛ: В последние 30—60 дней мы регистрируем всё больше случаев повторного заражения коронавирусом. 

Новый всплеск заражаемости ощущается по всем США от одного побережья к другому. Паромная переправа нью-йоркского острова Статен-Айленд на этой неделе прекратила работу из-за того, что часть членов экипажа ушли на больничный с коронавирусной инфекцией. А округ Лос-Анджелеса готовится к концу месяца вернуть масочный режим, если до тех пор число случаев не начнёт снижаться. 

Хотя вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжëлого течения болезни, госпитализации и смерти, вопрос о том, к каким последствиям приводит повторное заражения, пока не изучен. 

ДОКТОР ТАЙСОН БЕЛЛ, врач отделения интенсивной терапии и инфекционных заболеваний больницы Виргинского университета: Всякий раз, когда человек повторно инфицируется, вирус получает шанс вызвать самые разные проблемы. 

Администрация президента США Джо Байдена снова продлила действующий в связи с пандемией коронавируса режим ЧС в области здравоохранения. Благодаря этому режиму американцы получают доступ к дистанционным консультациям врачей, а также бесплатным тестированию на COVID-19, лечению и вакцинам — а на фоне летней вспышки заражаемости, которую граждане надеялись уже оставить в прошлом, всё это им пригодится.

Присцилла Томпсон, NBC News. 

Дата выхода в эфир 17 июля 2022 года.



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