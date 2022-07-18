The Lancet: алкоголь особенно вреден для молодых мужчин



1

минута

Согласно новому анализу, опубликованному в The Lancet, алкоголь больше вредит здоровью молодых людей, чем здоровью пожилых. Это первое исследование, в котором сообщается о риске употребления алкоголя в разбивке по географическому региону, возрасту и полу.

Исследование также показывает, что взрослые в возрасте 40 лет и старше без сопутствующих заболеваний могут получить некоторые преимущества от небольшого потребления алкоголя (от одной до двух стандартных порций в день), включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Это предполагает, что глобальные рекомендации по употреблению алкоголя должны основываться на возрасте и местоположении, при этом самые строгие рекомендации должны быть ориентированы на мужчин в возрасте от 15 до 39 лет, которые подвергаются наибольшему риску вредного употребления алкоголя, не зависимо от страны проживания.

Используя оценки употребления алкоголя в 204 странах, исследователи подсчитали, что в 2020 году 1,34 миллиарда человек потребляли вредные объемы алкоголя.

«Наш посыл прост: молодые люди не должны пить, но пожилым людям может быть полезно пить в небольших количествах. Хотя нереалистично думать, что молодые люди будут воздерживаться от употребления алкоголя, мы считаем важным сообщать последние данные, чтобы все могли принимать обоснованные решения о своем здоровье», — утверждает старший автор исследования доктор Эммануэла Гакиду, профессор наук о показателях здоровья в Институте показателей и оценки здоровья Медицинской школы Вашингтонского университета.