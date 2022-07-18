 

Илон Маск признался, что 20 лет отправлял письма от имени граждан Нигерии с предложением дать денег

18.07.2022, 11:32, Разное
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Американский миллиардер Илон Маск в интервью телеканалу CNN признался, что уже более 20 лет рассылает «письма счастья» по электронной почте от имени наследника нигерийского миллиардера.

Как отметил основатель Tesla и SpaceX, за два десятилетия лишь пять человек приняли его предложение – отправили на указанные в письме банковские реквизиты несколько сотен долларов США, чтобы получить многомилионное вознаграждение.

Маск рассказал, что придумал эту шутку вместе со своим университетским товарищем.

– На одной из вечеринок составили текст, потом устроили массовую рассылку, – пояснил миллиардер. – Признаюсь честно, отвечают многие, но условия нашего квеста полностью выполнили лишь пять человек. Они отправили на указанный счёт от 300 до 600 долларов, а через месяц получили обещанный приз – сумму в 10 тысяч раз больше. До 6 миллионов долларов.

Миллиардер пообещал, что продолжит рассылать письма, но придумает для них новый формат и легенду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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