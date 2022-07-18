 

Аналитик, прокомментировал сообщения в СМИ об энергетическом кризисе в ЕС и его влиянии на цены в ЕС

18.07.2022, 11:31, Разное
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Сергей Правосудов является директором Института национальной энергетики. В беседе со сми он прокомментировал заявление Хавьера Бласа о том, что спасение европейских энергетических рынков этой зимой обойдется более чем в 200 миллиардов долларов.
Сейчас существует множество оценок, и все они не имеют под собой никакого внятного обоснования. Все зависит от цены на нефть. Он сказал, что из-за санкций цена на энергоносители выросла, и потребители пострадали. Послание заключалось в том, что в Польше закончился уголь, потому что она отказалась импортировать российский уголь. Люди ищут другие источники угля, но они находятся далеко от дома и стоят дорого. Правосудов заявил, что люди недовольны тем, что угля не хватает.



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