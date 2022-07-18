 

Галактионов заявил, что молодежная сборная России по футболу будет играть в сентябре

18.07.2022, 11:31, Разное
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“Да, в этом году запланирован сентябрьский сбор. Уже сейчас можно сказать, что прорабатывается логистика контрольных матчей с разными соперниками. Галактионов сказал, что понимание будет достигнуто в ближайшее время”.
Он подчеркнул, что нынешний список молодых игроков уже сориентирован. Он заявил, что уже есть игроки, которые хорошо проявили себя в РПЛ.

Галактионов сменил на посту главного тренера “Пари НН” Александра Кержакова. Этот специалист работает как в российской молодежке, так и в клубе.

По итогам сезона 2021/22 нижегородский клуб сохранил свои позиции в высшем дивизионе. Они заняли 11-е место.

Галактионов рассказал, что помимо Paris NN он получил предложения от других клубов РПЛ.



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