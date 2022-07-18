Die Welt: курорт Баден-Баден опустел без россиян

Согласно статье, Баден-Баден уже более 200 лет является “магнитом для русских”. По мнению автора, русские вряд ли проявят свою симпатию к городу.

По мнению газеты, нормальная ситуация в Баден-Бадене изменилась после открытия спецоперации на Украине. Из-за ситуации на Украине с курортного зала Баден-Бадена был снят российский флаг, а на ратуше был вывешен украинский флаг.

В Баден-Бадене проживает около 1150 жителей с российскими паспортами и почти столько же людей с двойным гражданством.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, исключила любую возможность отмены антироссийских санкций.