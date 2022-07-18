Новый кроссовер OMODA 5 появится на рынке РФ осенью 2022 года

Китайская компания OMODA готовится к выходу в продажу на российском рынке нового кроссовера OMODA C5.

Первые поставки техники начнутся уже к концу нынешнего года. Модель получила достаточно современный дизайн кузова, а также уникальные формы, не схожие с предшественником. В свою очередь, новая модель имеет продвинутые системы безопасности. Под капотом автомобиля на китайском рынке используют 1,5-литровый бензиновый агрегат на 197 л.с.

Кроме того, новинка также получит версию с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Предполагается, что в следующем году состоится выход новых седанов и хетчбэков от китайского бренда для российского рынка.