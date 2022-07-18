Мнение: Никто не сможет захватит Луганскую область

Новости из параллельной вселенной.

Между прочим, бывшего гауляйтера оккуппированных ВСУ территорий ЛНР, которого успешное продвижение наших войск уже фактически лишило работы, нынче на Украине обвиняют в том, что он вместо нахождения на подведомственных оккупированных территориях, большую часть времени боев за ЛНР просидел где-то в тылу (как бывший мэр Мариуполя, который еще в феврале сбежал из Мариуполя в Запорожье и оттуда рассказывал, что Мариуполь не падет и эвакуироваться оттуда не надо) и полностью завалил работу по организации оборону оккупированных ВСУ районов ЛНР. Таким образом, с одном стороны наша армия его де-факто лишила работы, а шайка Зеленского делает из него козла отпущения за поражение в боях за Северодонецк и Лисичанск, во время который гауляйтер рассказывал про то, что ВСУ ничего не сдадут, а под конец переобулся и начал вещать про отход и тяжелые потери.

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