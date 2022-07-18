Мнение: Никто не сможет захватит Луганскую область
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Между прочим, бывшего гауляйтера оккуппированных ВСУ территорий ЛНР, которого успешное продвижение наших войск уже фактически лишило работы, нынче на Украине обвиняют в том, что он вместо нахождения на подведомственных оккупированных территориях, большую часть времени боев за ЛНР просидел где-то в тылу (как бывший мэр Мариуполя, который еще в феврале сбежал из Мариуполя в Запорожье и оттуда рассказывал, что Мариуполь не падет и эвакуироваться оттуда не надо) и полностью завалил работу по организации оборону оккупированных ВСУ районов ЛНР. Таким образом, с одном стороны наша армия его де-факто лишила работы, а шайка Зеленского делает из него козла отпущения за поражение в боях за Северодонецк и Лисичанск, во время который гауляйтер рассказывал про то, что ВСУ ничего не сдадут, а под конец переобулся и начал вещать про отход и тяжелые потери.
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Источник: Colonel Cassad
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