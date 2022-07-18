 

Грузинские радикалы подвергли буллингу Хвичу Кварацхелия за «недостаточную антироссийскую позицию»

18.07.2022, 10:40, Новости дня
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Новобранец «Наполи», бывший игрок казанского «Рубина» 21-летний грузинский форвард Хвича Кварацхелия подверглся буллингу со стороны грузинских радикалов за якобы недостаточно четкую «антироссийскую позицию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Один из лидеров радикальной молодежной организации «Сирцхвилиа!» («Стыдно!») Гига Макарашвили заявил, что на первой пресс-конференции в Неаполе футболист должен был четко заявить о поддержке Украины, однако не сделал этого.

Макарашвили в связи с этим сказал, что «можно стать лучшим в мире футболистом, но ничего тебя не спасет, если ты не человек в душе».

С аналогичными обвинениями против Хвичи Кварацхелия выступил ведущий оппозиционного телеканала «Формула» Вахтанг Саная, сказавший, что не может теперь болеть за успехи этого грузинского футболиста.

На защиту игрока встало большинство в Грузии, поддержку ему выразили  министерство культуры и спорта, Федерация футбола.

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе отметил, что Кварацхелия «выделяется любовью к Грузии и патриотизмом».

«А вот те, кто его критикуют, ногтя Кварацхелия недостойны, – сказал Джано Ананидзе. – Вы ничего не сделали для страны, кроме того, что сплетничаете и наполнены злостью».

В первых двух контрольных матчах за «Наполи» бывший игрок «Рубина» уже  забил три гола и отдал голевую передачу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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