 

Песков напомнил о поговорке в связи с санкциями против России

18.07.2022, 10:40, Новости дня
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Санкции против РФ – это цена за ее независимость и суверенитет; что не убивает, делает сильнее, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

По словам представителя Кремля, как и Тегеран, Москва уже привыкла к санкциям, еще со времен СССР, а общее количество ограничений против страны с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в РФ есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее Путин назвал санкции против РФ безумными и бездумными, он также заявил, что их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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