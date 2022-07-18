 

Марка Pagani не собирается выпускать электромобили

18.07.2022, 10:01, Разное
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Известный итальянский бренд Pagani объявил о намерении не переходить на производство электрических автомобилей.

В течение последних четырех лет специалисты компании активно обсуждали возможность перехода на электродвигатели, однако теперь приняли окончательное решение. Одной из причин является то, что выпуск электрических автомобилей не позволит сохранить их безупречное качество, как это следует в актуальных моделях Pagani.

Для использования электробатареи потребуется около 600 кг дополнительного веса, тогда как актуальные версии гиперкаров не превышают 1070 кг. Таким образом, двигатели внутреннего сгорания продолжат использовать для будущих новинок от бренда Pagani.



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