Опубликованы фото полностью электрического кроссовера от Jeep

В Сети опубликовали свежие изображения нового кроссовера от американского бренда Jeep.

Речь идет о полноценном электрокаре, который использовали в рекламном ролике, нацеленном на повышение интереса к будущей новинке. Серийное производство электрического кроссовера Jeep может начаться в 2023 году. Новая модель имеет достаточно агрессивный вид, тогда как новинка полностью раскрыта, без использования защитной пленки.

Модель построена на новой платформе e-CMP PSA Group, которая применяется исключительно для электрокаров. Вместе с тем остальные технические параметры транспортного средства пока удерживаются в тайне, но в скором времени озвучат остальные особенности транспортного средства.