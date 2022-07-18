В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов

Сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев, грузовиков с сельхозпродукцией и российской военной техники, сообщил источник в силовых структурах.

«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», – приводит слова источника РИА «Новости».

Как сообщил источник, огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.

В прошлую субботу российские силовики раскрыли устроившего схрон с оружием в Херсонской области украинца.

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