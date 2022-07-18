Экономике Германии вынесли «сокрушительный приговор»

Текущий энергетический кризис стал причиной «сокрушительного приговора» для будущего немецкой экономики, пишут немецкие СМИ.

Как пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, по данным британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, Германия больше не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией, в то время как в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм, передает РИА «Новости».

Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», и главная причина такого развития событий – энергетический кризис, говорится в статье. ФРГ является самой энергоемкой промышленной площадкой в мире, при этом ситуацию усугубляет и то, что экспортная модель страны очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке.

Как отмечает издание, из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии Германия страдает от запредельных цен на электричество. Помимо этого, на ситуацию влияет и средний возраст населения с показателем 47,8 года, что является вторым местом в мире после Японии, а в плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов с ФРГ не сможет конкурировать ни одна другая страна.

Указанные факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны. Кроме того, производительность труда в Германии в последние 20 лет растет довольно медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до пика инфляции.

При этом похожие трудности испытывают, хоть и в меньшей степени, и другие страны Европы, резюмирует издание.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.

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