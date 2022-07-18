Хакеры RaHDit якобы наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным

Российские хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, сообщил участник российской хакерской группы на условиях анонимности.

«Это плохая примета – работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает», – передает РИА «Новости» слова хакера.

Ранее хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан РФ и передали список компетентным органам.

В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Напомним, в начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.

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