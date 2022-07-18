 

Хакеры RaHDit якобы наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным

18.07.2022, 7:50, Новости дня
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Российские хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, сообщил участник российской хакерской группы на условиях анонимности.

«Это плохая примета – работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает», – передает РИА «Новости» слова хакера.

Ранее хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан РФ и передали список компетентным органам.

В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Напомним, в начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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