Встречи с пришельцами в начале прошлого века

В те неспокойные времена между двумя мировыми войнами в мировые газеты попали, но были очень быстро забыты, как минимум несколько очень странных историй о встречах с загадочными гуманоидами.

В газете “Эвансвилль Курьер” была размещена заметка о том, что днем в июне 1923 года недалеко от города Маунт-Эри, штат Иллинойс, произошло то, что сейчас можно назвать типичным “контактом третьего рода”. Очевидцем был 10-летний мальчик по имени Норман Мэсси:

“10-летний Норман Мэсси вышел из дома, чтобы отвести своих лошадей на пастбище. Когда он вел лошадей через ворота, он заметил поблизости объект, окруженный огнями. Он подошел к объекту на расстояние 50 футов и заметил пятерых человек на борту корабля. По словам мальчика, это были мужчины ростом около 4 футов (120 см) со светлыми волосами.

Подойдя ближе, он услышал, как они разговаривают друг с другом. Один из мужчин сидел на стуле, а другие называли его “Командир”. Другие мужчины совершали перемещения туда и обратно в объект. Затем Мэсси услышал, как над головой одного из мужчин раздалось сообщение командиру, что ремонт был закончен.

Объект был описан как металлический и стоящий на трех ногах. Сверху у него был купол с отверстиями. Верхняя часть объекта напоминала расплавленное стекло. Затем объект поднялся и завис над землей, а ножки штатива ушли в брюхо корабля, который поднялся прямо вверх, а затем с высокой скоростью улетел на запад”.

Несколько испанских уфологов, в том числе Антонио Рибера, обнаружили в архивах газет очень странный инцидент, который произошел днем в 1924 году недалеко от небольшого городка Кверо в регионе Ла-Манча, Испания.

В инциденте участвовал одинокий гуманоид без присутствия НЛО, но использующий какой-то “аппарат” для передвижения:

“Очевидец стоял возле местной сельской церкви, когда увидел невысокую гуманоидную фигуру ростом около 1,20 метра, одетую в облегающий комбинезон зеленого цвета. Его руки и ноги находились в жестком положении и фигура приблизилась к очевидцу на расстояние 2 метров.

Гуманоид, казалось, держал обе ноги вместе и опирался на какую-то круглую платформу, которая приподнимала (парила?) его над землей. В руках он нес какой-то предмет или панель управления плавучей платформой. Гуманоид, имевший человеческие черты, далее бесшумно исчез в отдаленных полях”.

Покойный уфолог Джон Кил (исследователь Человека-Мотылька) нашел в архивах странный случай возможного крушения НЛО, в котором участвовали странные персонажи, возможно, предшественники Людей в Черном. Инцидент произошел днем в мае 1924 года недалеко от небольшого городка Джем, Западная Вирджиния, США.

Фермер за пределами Джема в округе Брэкстон сообщил, что видел крушение “самолета” в лесу. В те дни самолеты были очень редким зрелищем, особенно в Западной Вирджинии, и разбившийся самолет был большой новостью.

По словам фермера, самолет был очень странным, поскольку у него, казалось, не было крыльев, он не производил никакого шума и казался необычно большим. “Размером с линкор” – так описал это фермер.

Группа мужчин, в том числе местный шериф и местный репортер Джон Коул, после новости о наблюдении падающего “самолета” начали обыскивали лес. Через несколько часов они нашли обломки на небольшой поляне, однако они были не первыми, кто их обнаружил:

“Однако мы были там не первыми. На поляне уже было пять или шесть человек. Некоторые из них были одеты в черные деловые костюмы, галстуки и все такое, и это казалось чертовски глупым в этой глуши”, – писал Джон Коул.

Другие были одеты в комбинезоны “забавного цвета” – из какого-то очень блестящего материала. Они разговаривали между собой на быстром непонятном языке, когда их нашли, и они были очень взволнованы, когда увидели поисковую группу.

После этого люди в комбинезонах вбежали в то, что осталось от “самолета”, как будто пытались спрятаться. У некоторых мужчин в поисковой группе было оружие, и один из них сказал Коулу: “Боже, они шпионы!”, после чего и тот вытащил свой пистолет.

Все незнакомцы были маленького роста, чуть выше пяти футов (120 см), и все они выглядели как азиаты, с высокими скулами, раскосыми глазами и темной кожей. Один из них говорил по-английски. Он сказал мужчинам, что никто не пострадал, что все в порядке. Он также сказал, что позже зайдет к шерифу и составит полный отчет.

Поисковая группа мало что могла сделать, ведь никакого преступления совершено не было и не было пострадавших, так что они в итоге просто оставили экипаж “самолета” и ушли.

По словам Коула, когда он осматривал место крушения, он заметил странную “маленькую штуковину” на земле. Он поднял ее и решил оставить себе. Он не знает, почему он просто не передал его одному из членов экипажа “иностранцев” и просто положил себе в карман.

Осматривая обломки, Коул подумал, что это вообще не похоже на то, что могло летать. Останки выглядели как фюзеляж современного (на то время) самолета, с иллюминаторами и всем прочим, но у него не было крыльев, хвоста или пропеллеров. И было не похоже, что они отвалились при крушении. А объект действительно был очень большим, в длину не менее 75 футов (23 метра) и заполнил собой всю поляну.

Потом Коул вернулся домой в Уэстон и сразу лег спать. Он очень устал от дневных хождений по лесу. Около трех часов ночи кто-то начал стучать в его дверь. Коул встал и посмотрел, там стоял армейский офицер. Он был одет в одну из тех широкополых шляп, которые те обычно носили, со всеми необходимыми атрибутами.

На нем была форма армии США, но, за исключением его одежды, он внешне выглядел точно так же, как те “иностранцы” из “самолета”. У него были раскосые глаза, темная кожа, но он был, может быть, немного выше их.

“Ты сегодня кое-что взял с собой”, – сказал он. “Тебе надо это вернуть нам”.

Коул спросонья не мог понять, что он имел в виду., но затем он вспомнил о металлической “штуковине”, она все еще лежала в кармане его пальто. Коул пошел и принес “военному” эту штуковину.

“Ты это имеешь в виду?”, – спросил он, но “азиат” ничего не ответил, молча забрал штуковину из рук Коула и просто ушел. При этом Коул не заметил возле своего дома автомобиль или хотя бы лошадь, на которой мог передвигаться “военный”.

Коул вернулся в постель и заснул, но на следующий день он начал задаваться вопросами о странном офицере и как тот нашел его. Пару дней спустя он вернулся в тот лес и нашел ту поляну. Она была пуста. Трава и кусты были примяты там, где раньше стояли “останки самолета”, но не было никаких других признаков чего-либо или кого-либо.

Поразмыслив, Коул решил не вкапываться в это дело, решив, что лучше все оставить в покое и что может быть это были какие-то секретные военные испытания в сотрудничестве с азиатами.

Следующий случай произошел летней ночью 1925 года и это был, похоже, один из типичных случаев похищения пришельцами. В те годы про такое никто не слышал и нигде в СМИ о подобном не писали, так что эта история кажется очень достоверной.

Случилось это в городке Порт-Беруэлл, Онтарио, Канада, и пострадавшей стала 5-летняя девочка. Вот так этот случай был описан в уфологическом журнале “Бюллетень Куфорна” в номере за май 1988 года:

“Пятилетняя свидетельница проснулась и почувствовала необходимость выйти на задний двор (в туалет), а затем она увидела приближающийся большой небесный корабль, похожий формой на поезд. Он издавал громкий скулящий звук.

К свидетелю приблизился свет, и затем она “поплыла” в корабль. Несколько маленьких серых существ с большими глазами, посаженными далеко друг от друга, сняли с нее платье.

Существа были худыми, с беловато-серой кожей, большими головами и выпученными глазами, и были одеты в облегающие блестящие костюмы. Позже ее исследовали с помощью различных инструментов, а потом освободили”.

Позже, но тем же летом, с этой же самой девочкой (!) произошло еще одно похищение, но с участием другого типа пришельцев:

“Свидетельница лежала на траве снаружи, когда увидела, как неподалеку приземлился плоский серебристый диск. Оттуда вышли несколько существ с морщинистой желтой кожей. Затем ее взяли внутрь корабля и увезли. Диск летел на очень большой высоте. Свидетельница была возвращена обратно позже”.