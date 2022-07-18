Три приземлившихся НЛО в штате Невада

Известный исследователь НЛО из Тайваня Скотт Уоринг поделился с читателями своего блога необычным материалом, присланным ему очевидцем – пассажиром самолета.

Мужчина летел в Лас-Вегас и заметил внизу между горами три ярких объекта. По словам очевидца, эти огни находились примерно в 15-20 милях к западу от города. Видео, к сожалению, не может показать насколько яркими были эти объекты, так как был солнечный день, а объекты светились словно гигантские сварочные горелки, свет которых был заметен за десятки миль.

Скотт Уоринг уверен, что на видео попали НЛО пришельцев, которые неспроста приземлились (либо зависли над землей) в этих местах. По его словам, здесь обитает раса высоких белых инопланетян. Их рост составляет 2-3 метра, а живут они около 800 лет. В этих местах они якобы предпочитают завершить свой жизненный путь из-за своих культурных убеждений, сообщил уфолог.

Эта база находится на частной охраняемой территории Nellis AFB, поэтому она окружена забором из колючей проволоки и находится рядом с зоной 51. Уоринг уверен, что зафиксированное явление является стопроцентным доказательством существования инопланетян.