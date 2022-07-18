 

Теперь официально: Папа Римский объявил, что Господь ненавидит гомофобов

18.07.2022, 7:32, Разное
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Папа Римский Франциск объявил о крупных переменах, наметившихся в христианском учении – по его словам, теперь Господь ненавидит гомофобов.

Выступая на юбилейной XXV генеральной мессе в Виченце, понтифик от имени Бога заявил, что лица, сознательно ступившие на путь дискриминации ближних по признаку ориентации, больше не являются христианами вне зависимости от их конфессии или добрых дел.

Господь ненавидит гомофобовПапа напомнил, что в соответствии с Библией, Господь может уничтожать целые города за неповиновение и зашкаливающий показатель числа совершаемых грехов на 1000 человек населения.

– Господь, как правило, милостив, но он может быть и зол. Все мы помним из Библии, как он уничтожил города Севоим и Адма. И уничтожил их он именно за нетерпимость их жителей к ближним своим. Если вы ищете способ разозлить Бога, вы можете продолжать быть гомофобами. Тогда кара не заставит себя ждать, потому что Господь ненавидит таких, как вы, – сказал он.

В прошлом году в Ватикане приняли в третьем чтении поправки к Библии, легализующие ЛГБТ. Из Библии тогда исключили свыше 120 положений, прямо или косвенно указывающих на греховность гомосексуализма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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