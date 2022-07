Мнение: “Китайцы идут!”

Очень характерная статья-пугалка готовящая население западных стран к долгосрочной Холодной войне с Китаем, где рассказы про кибершпионаж Китая по своей структуре идентичны рассказам про коммунистическую пропаганду и ее проникновение в американское общество в 40-50х годах XX века. Только теперь вместо КПСС КПК и Huawei.

Идет вторжение новой китайской армии шпионов — а мы не сопротивляемся

MI5 и ФБР выпустили предупреждение, игнорировать которое было бы губительно, пишет Ян Уильямс.

По словам коммунистических лидеров Китая, первый китайский узкофюзеляжный пассажирский самолет недавно совершил свой дебютный испытательный полет, что стало триумфом местных инноваций. Лучше всего его описать как скопированный самолет, разработанный путем кражи секретов западных аэрокосмических компаний в захватывающих дух масштабах.

Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения китайским кибершпионам из группы, получившей прозвище «Турбинная панда» из-за того, что они ориентированы на кражу проектов авиационных двигателей, а высокопоставленный китайский агент по имени Сюй Яньцзюнь был заключен в тюрьму в прошлом году после того, как ФБР в ходе спецоперации заманила его в Бельгию, якобы для встречи с «кротом» в американской компании GE Aviation. По словам главы MI5 Кена МакКаллума «плодовитая» сеть Сюя также действовала в Великобритании. «MI5 работала с теми, кто стал мишенью в Великобритании, чтобы снизить риски, пока действия ФБР не смогли решить проблему для наших обеих стран», — сказал он.

Это был своего рода триумф, но это лишь очередной пример усилий Коммунистической партии Китая (КПК) шпионить за остальным миром в попытке опередить своих конкурентов в сфере технологий, промышленности, политике и власти. Угроза огромна, но Британия, в частности, едва ли начала ее осознавать.

МакКаллум сделал свое заявление в этом месяце во время совместного выступления в Лондоне с директором ФБР Кристофером Рэем, во время которого тот сообщил, что MI5 наблюдает с 2018 года семикратное увеличение числа расследований, связанных с Китаем. Рэй сказал, что каждые 12 часов ФБР начинает расследование, связанное с Китаем. МакКаллум объявил, что в мае его шпионы предотвратили еще одну «изощренную угрозу», целью которой являлись важные аэрокосмические компании. Он также сообщил, что MI5 вмешалась после того, как британского авиационного эксперта дважды заманивали в Китай после того, как он получил в Интернете заманчивое предложение о работе. После обильных угощений вином и обедом соискателя просили (за денежное вознаграждение) раскрыть подробную техническую информацию о военных самолетах. МакКаллум не сообщил подробностей первоначального предложения, сделанного через Интернет, но LinkedIn стал главным «охотничьим угодьем» для китайских разведчиков.

Слово qingbao на китайском языке означает как «разведданные», так и «информацию», аккуратно заключая в себе всеобъемлющую систему, сочетающую формальные и неформальные методы сбора и того, и другого. Часто существует тонкая грань между кражей и добровольной передачей «ноу-хау», и Китай довел последнее до предела, выявляя и приобретая иностранные технологии всеми возможными способами. При всем активном шпионском искусстве Китая стоит отметить, сколько информации мы свободно отдаем тому, кого многие считают потенциальным врагом — если не сейчас, то в будущем.

Британские спецслужбы обычно избегают внимания, но их готовность высказаться отражает не только масштабы угрозы, но и разочарование в связи с тем, что к ней не относятся достаточно серьезно. К сожалению, резкое и пугающее предупреждение было в значительной степени заглушено суматохой вокруг «умирающего» премьерства Бориса Джонсона. МакКаллум и Рэй предупредили, что большая долгосрочная угроза безопасности Великобритании исходит не от России, а от Китая.

Растущая теневая армия

Китайские кибершпионы раньше считались неуклюжими, поскольку оставляли после себя множество «цифровых следов», но их методы совершенствуются. В прошлом году Национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в состав британской спецслужбы GCHQ, заявил, что число киберинцидентов достигло рекордного уровня, а исследования вакцины против Covid-19 являлись главной целью. Правительство обвинило китайских хакеров во взломе корпоративных систем электронной почты, используя уязвимость в программном обеспечении сервера Microsoft Exchange, что позволило им собирать электронные письма, контакты и другую информацию от целевых компаний.

Британские следователи разоблачили операцию, получившую название Operation Cloud Hopper, которая была нацелена на поставщиков ИТ-услуг, используя их в качестве трамплина для раскрытия секретов тщательно отобранных целей среди их клиентов.

Когда я работал над своей книгой Every Breath You Take: New China’s Tyranny, опубликованной в прошлом году, мне рассказали о взломе ИТ-систем американской нефтяной компании, когда хакеры загрузили вредоносное ПО, заразив сайт с онлайн-меню ресторанчика китайской еды на вынос. Стоило только инженерам компании щелкнуть мышью, чтобы заказать еду, хакеры получили более существенный куш «на вынос».

Секретная армия Китая значительна. Американское управление национальной контрразведки описывает китайцев как «самых активных и упорных в мире преступников, занимающихся экономическим шпионажем». ФБР считает, что у Китая есть около 30 тыс. военных кибершпионов и 150 тыс. неофициальных хакеров, которых оно может привлечь, и взращивает новое поколение «патриотических хакеров», целью которых будут являться футуристические технологии, в которых Китай хочет стать мировым лидером.

Бывший глава Агентства национальной безопасности США Генерал Кит Александер описывает потери США в результате кибершпионажа как «величайшую передачу богатства в истории».

Вся часть сделки

Сбор информации Китаем выходит далеко за рамки киберпространства. «Они используют все средства из своего арсенала, чтобы украсть эти технологии», — рассказал Рэй. Это включает в себя деловые связи, где принудительная передача технологий является обычным делом — требование для ведения бизнеса в Китае — и исследовательские партнерские отношения с университетами.

МакКаллум сказал, что ужесточение процедур проверки привело к тому, что 50 китайских студентов университетов, имеющих связи с военными, покинули Великобританию, хотя эта цифра составляет крошечную долю от почти 150 тыс. китайских студентов в Великобритании, число которых возросло на 50% относительно показателя пятилетней давности. Китай является крупнейшим зарубежным рынком для британских университетов, но эти отношения характеризуются жадностью и наивностью: китайские студенты платят за обучение, стоимость которого может превышать £30 тыс. в год. Партнеры, имеющие связи с КПК, глубоко укоренились в британских кампусах, и университеты демонстрируют шокирующее отсутствие интереса к их происхождению. Должная осмотрительность часто сводится к подсчету нулей в чеках.

Университеты продемонстрировали отсутствие прозрачности в отношении своего финансирования, как и у КПК. Существует опасная зависимость, которая, по словам новой главы структуры Universities UK Вивьен Стерн, может иметь «катастрофические» последствия для жизнеспособности многих институтов, если отношения с Китаем расстроятся так же, как с Россией.

Это предупреждение, которое также может быть применено к значительной части британской экономики.

Многие жизненно важные цепочки поставок проходят через Китай, в том числе и таких важных минералов, как литий и редкоземельные металлы, которые имеют решающее значение в производстве аккумуляторов и других экологически чистых технологий. В то же время Великобритания приветствует китайские инвестиции, которые оцениваются в £134 млрд и охватывают 200 компаний. Эти вложения включают в себя доли в атомных электростанциях и производителях электрических батарей, распределительном подразделении National Grid, Thames Water, аэропорту Хитроу, футбольных клубах, Pizza Express, Thomas Cook, Wolverhampton Wanderers и Southampton, а также в компанию, которая производит такси черного цвета.

Хотя Huawei была исключена из участия в создании в Британии телекоммуникационных сетей 5G, Великобритания полагается на китайскую компанию в отношении большей части своей инфраструктуры сетей 4G. Huawei также разрешили купить небольшую долю в компании Oxford Sciences Innovation, которая коммерциализирует исследования Оксфордского университета, предоставив китайской фирме доступ к некоторым из наиболее многообещающих находящихся на ранних стадиях технологий, разработанных британскими учеными.

Хотя зависимость от российских углеводородов шокировала Запад, разрыв с Китаем имел бы гораздо большее значение. Если и можно извлечь урок из войны на Украине, так это то, что чрезмерная зависимость от государства-«тирана» с агрессивными глобальными амбициями – безрассудна.

МакКаллум и Рэй вежливо предупредили, что все китайские компании и исследовательские институты обязаны КПК. Не существует такой вещи, как частная китайская компания в каком-либо осмысленном ее воплощении. Сотрудничество в сфере «национальной безопасности» требуется по закону. «Знайте, что вы также имеете дело с китайским правительством… почти как молчаливые партнеры», — пояснил Рэй.

В центре власти

В январе МI5 опубликовала «предупреждение о вмешательстве» в отношении деятельности 58-летнего лондонского адвоката Кристин Ли, обвиняемой в том, что она является агентом КПК и раздает деньги членам британского парламента. Она оказалась лишь одним из участников масштабной операции по оказанию влияния в Британии, которой в значительной степени дали полную свободу действий. Рабочий отдел Объединенного фронта КПК (UFWD), на который предположительно работала Ли, является непрозрачной организацией, ответственной за координацию таких операций. Его работа тесно координируется с главным шпионским агентством Китая, министерством государственной безопасности (Гуаньбу), которое входит в число крупнейших разведывательных служб мира. Большая часть работы UFWD носит тайный характер, и она стала приоритетом лидера Китая Си Цзиньпина. Он назвал это своим «волшебным оружием», используя подставные организации или отдельных лиц для взращивания и вознаграждения «друзей Китая» для продвижения интересов КПК и формирования общественного мнения в ее пользу.

В следующем месяце 81-летний отец премьер-министра Стэнли Джонсон и его младший сын Макс начнут шестинедельный съемочный проект в Китае, прослеживая маршрут Марко Поло по Шелковому пути — при содействии КПК. Там будут камеры государственного телевидения, чтобы зафиксировать его успехи, а его поездка будет использована в Китае для поддержки правления партии и, возможно, обеления зверств против уйгурских мусульман.

При Борисе Джонсоне британская политика в отношении Китая была запутанной, если это вообще можно назвать политикой. Он пытался жестко говорить о вопросах безопасности и прав человека, преследуя при этом экономическую заинтересованность. Джонсон сказал, что у него нет намерения «поднимать на вилы» китайские инвестиции. Но это в корне неправильное понимание КПК, которая без колебаний использует торговлю, инвестиции и доступ к рынку в качестве инструмента принуждения.

Британия на видео

Правительство в значительной степени проигнорировало призывы к ограничению технологий «умных городов» (камер и датчиков), поставляемых Китаем, которые, как предупреждают спецслужбы, могут способствовать наблюдению, шпионажу, саботажу или краже конфиденциальных данных. В сообщении в блоге, посвященном потенциальным опасностям, технический директор NCSC Ян Леви сослался на фильм «Ограбление по-итальянски», чтобы рассказать об уязвимостях. В комедии 1969 года Майкл Кейн играет лидера банды кокни, которая угоняет грузовик, полный золотых слитков, отключая систему управления дорожным движением Турина, тем самым провоцируя пробки.

Правительство сопротивляется требованиям запретить использование в Великобритании оборудования для наблюдения, произведенного китайскими компаниями Hikvision и Duhua, которых обвиняют в пособничестве нарушениям прав человека в северо-западном китайском регионе Синьцзян. По данным Big Brother Watch, 73% муниципалитетов в Великобритании, 57% средних школ в Англии и шесть из десяти фондов NHS, а также британские университеты и полиция используют оборудование, поставляемое этими компаниями. Именно камера производства Hikvision, установленная в здании министерства здравоохранения, запечатлела тогдашнего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока целующимся с помощницей, хотя здесь нет никаких намеков на следы китайского хакера.

TikTok-разведка

Даже, казалось бы, безобидная китайская техника таит в себе риски. TikTok, популярное приложение для обмена короткими видео (и первая по-настоящему глобальная история успеха Китая в Интернете), было обвинено в разрешении передачи пользовательских данных в Китай. Но самое большое беспокойство вызывает непрозрачный алгоритм TikTok, который определяет контент, демонстрируемый пользователям, и который КПК определила как государственную тайну. Алгоритм строго контролируется секретно действующими командами специалистов из Китая, которые экспериментируют с передовыми технологиями, включая распознавание лиц и голоса, а также анализ настроений.

Точный «рецепт» работы алгоритма неизвестен, но он настолько чувствителен, что, когда Дональд Трамп пригрозил заставить владельца TikTok ByteDance продать свой американский бизнес, Пекин добавил технологию рекомендации контента в свой список экспортного контроля. В Китае компания использует эту технологию для цензуры контента и продвижения пропаганды КПК. TikTok утверждает, что не подвергает цензуре свое международное приложение, но нет никакой защиты от манипуляций, что особенно беспокоит, поскольку все больше и больше молодых людей получают новости от TikTok.

Отпор… своего рода

Запрет в адрес Huawei на участие в создании британских телекоммуникационных сетей 5G часто рассматривается правительством как знак решимости противостоять китайскому влиянию, однако компания по-прежнему глубоко укоренена в британской экономике и академических кругах, и ее амбиции, похоже, не уменьшились.

Правила инвестирования для «стратегических» секторов были ужесточены без четкого определения того, что означает «стратегический». Надзор за связями в академических кругах был усилен, но правила не ясны, и у университетов возникнет соблазн искать способы обойти их, чтобы защитить «дойных коров» в лице китайских студентов и исследовательских партнерств.

В конце прошлого года Huawei спонсировала «хакатон», в ходе которого студентам Оксфордского университета, занимающимся данными, был предложен призовой фонд в размере £15 тыс. за решение задач, связанных с наблюдением и отслеживанием устройств и их пользователей в сложных условиях внутри таких помещений, как вокзал или других больших зданий. Создавалось впечатление, что британских студентов можно использовать, чтобы помочь китайской фирме лучше шпионить за жителями города.

Сбор Китаем такого огромного количества данных вызвал сомнения в его способности обрабатывать или понимать их все. Но его возможности совершенствуются, и он вкладывает значительные средства в системы искусственного интеллекта. Неудивительно, что британские шпионы, чья работа состоит в том, чтобы противостоять этой огромной и расширяющейся машине, иногда кажутся раздраженными. Они полны решимости поставить его на первое место в списке задач для следующего премьер-министра.

Новая книга Яна Уильямса «Пламя дракона: новая «холодная война» Китая» (Birlinn) выходит в свет 4 августа.

(с) Ян Уильямс

Перевод с английского

—