Власти Шри-Ланки объявили в стране чрезвычайное положение

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел в республике режим чрезвычайного положения.

В опубликованном указе Викрамасингхе говорится, что чрезвычайное положение введено «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества», передает ТАСС.

Накануне в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо скопились километровые очереди за топливом.

В прошлую пятницу Готабая Раджапакса официально ушел в отставку с поста президента Шри-Ланки. В прошлую среду власти Шри-Ланки объявили в республике чрезвычайное положение после того, как уходящий в отставку на фоне протестов президент Готабая Раджапакса покинул страну. Позже стало известно, что Раджапакса прибыл в Сингапур с частным визитом. В тот же день спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена объявил о передаче президентских полномочий премьер-министру республики Ранилу Викрамасингху. После этого исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викремесингхе ввел в стране комендантский час.

Напомним, на улицах столицы Шри-Ланки города Коломбо бушуют многотысячные протесты. 9 июля протестующие захватили резиденцию президента республики. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке захватили резиденцию премьер-министра. Недовольство протестующих вызвано ухудшением экономического положения страны из-за серьезной нехватки иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов для отдельных групп населения, медикаментов.

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