 

Стал известен срок доставки турбины для «Северного потока» в Россию

18.07.2022, 6:25, Новости дня
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Канада 17 июля отправила турбину Siemens для «Северного потока» в Германию самолетом, агрегат должен быть в РФ к 24 июля, сообщили осведомленные источники.

«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из РФ в Германию… Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», – говорится в публикации «Коммерсанта».

Как утверждает издание, после этого еще «пять-семь дней» турбину будут везти в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. «Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка», – говорится в материале.

В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки, поскольку станция «Портовая», для которой она предназначается, расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 километрах от границы с Финляндией, утверждается в публикации.

В прошлую субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. В прошлую среду появились сообщения, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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