 

Das Erste – Гаити задыхается от преступности и насилия — Совбез ООН призывает запретить продажу оружия бандам

18.07.2022, 6:05, Разное
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Организованная преступность в Гаити выходит из-под всякого контроля, пишет Das Erste. Только в течение пяти дней в трущобах столицы Порт-о-Пренс в результате преступлений, совершённых криминальными группировками, были убиты или ранены более 230 человек. Совет Безопасности ООН единогласно призывает все страны запретить продажу оружия негосударственным структурам в Гаити.


AP

Гаити задыхается от организованной преступности и жестокого насилия. По данным ООН, только в течение пяти дней в густонаселённых трущобах столицы Порт-о-Пренс были убиты или ранены более 230 человек, пишет Das Erste.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что преступления были совершены в период с 8 по 12 июля в районе Сите-Солей. Сообщается, что большинство жертв не имело прямого отношения к преступным группировкам. Только за первое полугодие в Гаити было зарегистрировано 934 убийства, 684 ранения и 680 похищений.

«Мы настоятельно призываем власти обеспечить защиту всех прав человека и отвести им решающую роль при принятии мер по преодолению кризиса», — говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Приоритетными задачами должны стать борьба с безнаказанностью и сексуальным насилием и усиление контроля за соблюдением прав человека.

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, призывающую все страны прекратить продажу оружия бандам в Гаити. В тексте утверждается, что передача «стрелкового оружия, лёгких вооружений и боеприпасов негосударственным структурам и лицам, участвующим в насилии в составе организованных группировок» должна быть запрещена. Резолюция также предусматривает возможность применения индивидуальных санкций в отношении главарей банд.

Кроме того, Совет Безопасности продлил миссию ООН в стране ещё на год, до середины июля 2023 года. Состав миссии при этом был увеличен на 42 человека.

Гаити считается самой бедной страной Западного полушария. В последние годы страна была дестабилизирована стихийными бедствиями, политическими потрясениями и преступностью. В прошлом году был убит президент страны Жовенель Моиз. С тех пор Гаити фактически возглавляет премьер-министр Ариэль Анри. Дата досрочных президентских выборов не назначена до сих пор.

В настоящее время населению также приходится бороться с резким ростом цен на продукты питания и нехваткой топлива, пишет Das Erste. 



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