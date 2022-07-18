 

Исследователи: в лечении рака помогут черви

18.07.2022, 5:48, Разное
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Специалисты выяснили, что черви определенного вида способны помочь в лечении онкологии. Их будут применять для безопасной адресной доставки лекарственных препаратов к опухоли.

Исследования показали, что черви вида Anisakis simplex неравнодушны к онкологии, зараженные ткани манят их. Обычно эти животные обитают в почве, но могут проникнуть в организм человека. Ученые покрыли тело червей гидрогелем и раствором лекарства, что никак не сказалось на их активности.

Эксперименты продемонстрировали, что черви эффективно достигают рака без повреждения окружающих опухоль тканей и органов, выполняя адресную доставку лекарственных препаратов для оперативной терапии онкологии.



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