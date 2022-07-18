Эксперты выяснили, как стресс на поздних сроках беременности влияет на плод

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18.07.2022, 5:48, Разное
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Стресс во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных патологий из-за снижения уровня железа в крови. Об этом сообщили научные сотрудники Университета Вашингтона в Сиэтле.

Эксперты привлекли к эксперименту 164 женщины, которые подвергались стрессу на поздних сроках беременности. Также специалисты взяли у них анализ крови плода через пуповину для определения уровня железа.

Данные в итоге сравнили с показателями женщин, не подвергавшихся стрессу во время вынашивания ребенка, что позволило обнаружить взаимосвязь. Беспокойство ведет к развитию неврологических патологий и снижению веса детей.



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